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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

35 dakika önce

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı.

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın açılış ayağı, İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı.
Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla dün başlayan şampiyonada daha sonra etap yarışları gerçekleştirildi.
Şampiyonanın final yarışı ise bugün koşuldu. Sporcular finalde ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti. Yarış sırasında başlayan sağanak nedeniyle çamur olan zeminde sporcular zor anlar yaşadı.
Kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle oldu:

GP Puan: 1. Emre Coşar, 2. Deniz Memnun, 3. İzzet Kazdal
EP: 1. Deniz Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Ahmet Teyfik Yılmaz
EH: 1. Soner Metin, 2. Kemal Deveci, 3. Adem Ateş
EG: 1. Mehmet Sadıç, 2. Şükrü Kabdan, 3. Kadirhan Kocabaş
EU: 1. Gökhan Kart, 2. Nurdoğan Kuzu, 3. Yunus Muşmul
EV: 1. Necmi Kozlu, 2. Fahrettin Altınkök, 3. Sinan Ordu
Yarışların ardından düzenlenen törende, dereceye girenlere kupaları verildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:29 Kaynak: AA
Motosiklet, Bursa, İznik, Türkiye, Spor
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