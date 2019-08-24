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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışının İzmir'in Bergama ilçesinde magazin startı verildi.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışının İzmir'in Bergama ilçesinde magazin startı verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen start töreninde konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaklaşık 50 sporcunun katıldığı yarışı 10 bine yakın kişinin izlemesini beklediklerini söyledi.

Uçar, "Süper Enduro yarışları, motosiklet branşları içinde seyir zevki en yüksek olanlardan biri. Sporcularımız, zorlaştırılmış etap içinde akrobatik ve kabiliyet gerektiren hareketlerle, performanslarıyla izleyicilere çok güzel sahneler izletecek." dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da yarışmacılara başarı dileklerini iletti.

Yarışmaya Bursa'nın İnegöl ilçesinden katılan 16 yaşındaki Furkan Kabdan ise "Bergama'da ilk yarışım olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yarışın idari ve teknik kontrollerinin ardından 50 sporcu ile magazin startına geçildi.

Belediye Başkanı Koştu'nun startını verdiği yarışlarda Bergama Belediyesi Super Enduro Yarış Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Yarışlar yarın koşulacak etapların ardından sona erecek.

Cumhuriyet Meydanı, Bergama, Türkiye, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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