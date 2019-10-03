Son Dakika Haberleri: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, 12-13 Ekim'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılacak.

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, 12-13 Ekim'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapılacak.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Motosiklet Federasyonunca, birinci ve ikinci ayakları Bursa- İznik ile İzmir- Bergama'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayak yarışına, 100'e yakın sporcu katılacak.

Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda 12 Ekim Cumartesi günü saat 09.30'da antrenman turlarıyla başlayacak şampiyona, sıralama yarışlarıyla devam edecek.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün desteğiyle düzenlenen yarışlarda, Türkiye'nin en hızlı enduro pilotları, hem doğaya hem de rakiplerine karşı zorlu mücadele sergileyecek.

Kocaeli, Kartepe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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