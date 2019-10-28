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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

4 dakika önce

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda dördüncü ve son etap yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda dördüncü ve son etap yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca Halikarnas Motor Sporları Kulübünün ev sahipliğinde Kızılağaç Mahallesi'ndeki parkurda yapılan organizasyonda, 45 sporcu mücadele etti.

Bin 300 metrelik parkurda engelleri geçerken zor anlar yaşayan bazı sporcuların motosikletleri devrildi. Kendi imkanlarıyla kalkıp yarışa devam eden sporculara, izleyenler alkışlarla moral vermeye çalıştı.

Son etap mücadelelerinin ardından "Süper Enduro GP" kategorisinde Antalya Enduro Motosiklet Kulübü sporcusu Emre Coşar, sezonu şampiyon tamamladı. Bu kategoride Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nden Şaban Özdemir ikinci, Fethiye Ormanspor'dan Gökhan Kart üçüncü oldu.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren diğer sporcular ise şunlar:

Enduro Prestij: 1. Emre Coşar, 2. Murat Kökçü, 3. Recep Bahadır Çaktı

Enduro Usta: 1. Gökhan Kart, 2. Şaban Özdemir, 3. Nurdoğan Kuzu

Enduro Genç: 1. Şükrü Kabdan, 2. Doğukan Duraman, 3. Muhammed Çetin

Enduro Veteran: 1. Sinan Ordu, 2. Hüseyin Neziroğlu, 3. Fahrettin Altınkök

Enduro Hobi: 1. Yavuz Karaca, 2. Soner Metin, 3. Mehmet Aktaş

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, yaptığı açıklamada, seyircinin de ilgi gösterdiği heyecanlı bir organizasyon olduğunu söyledi.

"Süper Enduro GP" ve "Enduro Prestij" kategorilerinde bu yılın şampiyonu Emre Coşar, zor bir spor dalında elde ettiği başarıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

Motosiklet, Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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