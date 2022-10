Motor sporlarının yapıldığı Suğla Yaylası doğa turizmi merkezine dönüşüyor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın bir ayağının düzenlendiği Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Suğla Yaylası, doğa turizmi merkezine dönüşüyor.

Azdavay'a 8, Pınarbaşı'na ise 12 kilometre uzaklıkta bulunan Suğla Yaylası'n Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na pek çok kez ev sahipliği yaptı. Yaylanın doğa turizm merkezine dönüştürülmesi için de proje hazırlandı.

Büyük oranda tamamlanan proje ile yaylaya, ilçedeki 49 köyü temsilen 49 kır evi yapıldı. Bunun yanında karavan ve çadır kamp alanları da eklenen yaylada, motor sporlarının uluslararası düzeyde yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine, ilçenin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını söyledi.

Suğla Yaylası'nda süper enduro ve motokros yarışlarının düzenlendiğini anlatan Civelek, yaylanın geliştirilmesi için 2019 yılında çalışmalara başladıklarını belirtti.

"Kastamonu'nun en geniş kapsamlı karavan kamp alanı olacak"

Yaylada 100 bin metrekareyi kapsayan 3 gölet yaptıklarına işaret eden Civelek, şöyle devam etti:

"Burada hedefimiz 49 kır evi yapmaktı. 19'unu Azdavay'ın doğal mimarisine uygun ambarlardan, eski köy evlerinden dönüşmüş şekilde hizmete açmak istiyoruz. Bir de restoran yaptık. Kastamonu'nun en geniş kapsamlı karavan kamp alanı olacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile ciddi bir proje yaptık, Bakanlık tarafından onaylandı. İnşallah karavan kamp alanı da bütün Kastamonu'yu temsilen Suğla Yaylası'nda gerçekleşmiş olacak. Belediye Başkanlığı olarak çadır kamp alanı da yapıyoruz. Çadır kamp alanı, karavan kamp alanı ve 49 evde 240 kişinin aynı anda konaklayabileceği bir alan olacak."

Projenin yüzde 60'ının tamamlandığını dile getiren Civelek, "Suğla Yaylası aslında Kastamonu turizmi için doğada konaklamanın en fonksiyoneli, en iyisi, hatta Batı Karadeniz'in en iyisi olacak bir proje. 2023 yılında bölgenin turizmine doğada konaklama olarak hazır etmiş olacağız. Her türlü sportif aktiviteleri, doğa turizminin ruhuna uygun her türlü aktiviteyi burada göreceksiniz." diye konuştu.

Süper enduro ve motokros yarışları için parkur yapılacak

Civelek, Türkiye Motosiklet Federasyonunun Azdavay bölgesini yarışlar için uygun bulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Suğla Yaylası'nın adını motor yarışlarıyla dünyaya duyurduk. Motor yarışları nedeniyle burada altyapı oluşunca daha büyük projelere imza atmamıza vesile oldu. Motor yarışlarını hiçbir zaman kenara koymadık. Konaklama ve aktivite alanlarımızı etkilemeyen bir köşesinde, Sarnıç köyü bölgesinde hazine alanlarını da birleştirerek süper enduro, motokros yarışlarının yapılacağı parkur yapacağız. Spor enduro yarışları için önümüzdeki yıl pistlerimizi hazırlayacağız. Motor yarışlarımızı geleneksel olarak devam ettireceğiz. Türkiye'de yapılan Avrupa şampiyonası ve diğer ulusal şampiyonanın en az bir ayağının Suğla Yaylası'nda yapılmasını sağlayacağız."