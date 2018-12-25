Türkiye Süper Ligi Kadın Hokey Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor, namağlup unvanla Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü Spor, namağlup unvanla Türkiye şampiyonu oldu. Bütün rakipleri farklı skorlarla yenen ekip, ligi 38 puanla tamamlarken, rakiplerine de toplam 75 gol atarak yeni bir rekor kırdı.



Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonası bugün tamamlandı. Ligin favori takımı Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, son maçında Kırıkkale GSH Kulübü ekibini 16-1'lik skorla yenerek namağlup unvanla Türkiye şampiyonu oldu. Düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ve Başkanvekili Bayram Yüksel'den alan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Genel Sekreter İsmail Eryoldaş sporcuları kutladı. Elde edilen sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kaplan, "Bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü. Şampiyonluk kupasını Gaziantep savunmasında ve ülke savunmasında canlarını esirgemeyen şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu kupa şehit ve gazilerimize, Gaziantep ve Gazianteplilere armağan. Bugün sultanlarım Gaziantep'e en güzel hediyeyi vermiştir. Bundan sonraki süreçte başarılarımızı Avrupa'da sürdürmeye devam edeceğiz. Bizleri destekleyenlere sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Başta Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na ve takımlarımızın forma sponsorluğunu üstlenen Anka Hastanesi ile Festival Halı'ya ve destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.



Kasım: "Takımıma güveniyorum, Avrupa şampiyonu olacaklar"



Takımın başantrenörü Yusuf Kasım da elde edilen sonucun büyük özverilerle alındığını ve 2018 yılında Şampiyon Kulüpler Avrupa Açık Alan Şampiyonası'nda şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Ekibime ve takım arkadaşlarıma güveniyordum. Başaracağız dedik, başardık. Sporcularımı kutluyorum. Bizlerden maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sporcularımız Türkiye şampiyonluk kupasını 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü anısına şehit ve gazilerimize armağan etti. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yüreklerini sahaya koyarak oynayan sporcularımız Avrupa kupasını da Türkiye'ye getirmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.



Öztürk: "Zaferimiz inanç ve azmin eseridir



Takım kaptanı Leyla Öztürk ise şampiyon olmanın kendileri için büyük gurur olduğunu ifade ederek, bu başarıda emeği geçen arkadaşlarını kutladı ve şu ifadelere yer verdi:



"Başarmak için çalıştık, yüreklerimizi ortaya koyduk ve takımımız namağlup unvanla şampiyon oldu. Bekle bizi Avrupa, şampiyonluk kupamızı almaya geleceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen başta kulüp başkanımız Mehmet Kaplan olmak üzere değerli antrenörlerimize, yönetim kurulu üyelerimize, ailelerimize ve Alanya'da bizleri yalnız bırakmayan Gazianteplilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."



Avrupa şampiyonluğuna göz diken Polisgücü'nü başarıya götüren ekipte Başantrenör Yusuf Kasım, antrenörler Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar görev alırken, takım kaptanlığını da Leyla Öztürk yaptı. Meryem Oymak, Emine Çelik, Yeter Çelik, Perihan Küçükkoç, Nurhan Çınar, Hazime Kızılırmak, Sultan Kılıç, Seda Öztürk, Emine Çağla Cengiz'in yer aldığı takımın kalesini de Elif Küpeli ve Fatmanur Çil korudu.



Kupa töreninde Gaziantep gastronomi şovu



Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen ödül töreninde Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, adeta Gaziantep'in gastronomi tanıtımını yaparak sporculara baklava ikram etti. Özel olarak hazırlanan ve üzerinde 'Şampiyon Polisgücü' yazan baklava büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

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