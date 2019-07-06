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Türkiye Süpermoto Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.

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Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.

Sabah saatlerinden itibaren Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde başlayan yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.
Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, yaptığı açıklamada, şampiyonada ilk kez R25 Kupası'nın Uşak'ta gerçekleştirildiğini söyledi.
Organizasyonun çekişmeli geçtiğini vurgulayan Pak, "Son derece güzel bir ortam. Havalar sıcak olmasına rağmen son derece keyifli bir yarış oldu." diye konuştu.
Yarışlarda Süpermoto A'da Ata Kahvecioğlu, Süpermoto B'de Yasin Işık, Süpermoto S3'te Furkan Aykut, Süpermoto Gençler 85 cc'de Onur Işık ve Süpermoto Minikler 65 cc'de Selen Tınaz birinciliği elde etti.
Şampiyonanın 2. ayak yarışları yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: AA
Uşak Belediyesi, Türkiye, Sabah, Spor
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