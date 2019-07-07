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Türkiye Süpermoto Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.

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Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları tamamlandı.
Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'ndeki yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.
Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, yaptığı açıklamada, Süpermoto Şampiyonası'nın 2. ayak yarışlarının tamamlandığını söyledi.
Şampiyonanın çekişmeli ve gençler açısından eğlenceli geçtiğini vurgulayan Pak, şu bilgileri verdi
"Toplam 50 sporcunun katıldığı yarışta 6 kategoride sporcular mücadele ettiler. Süpermoto gurubunda A, B, S3, 85cc ve 65 cc kategorisinde yarışmacılar mücadele etti ayrıca İlk defa yapılan R25 kupasında da sporcular mücadele etti.
Yarışlarda Süpermoto A'da Ata Kahvecioğlu, Süpermoto B'de Yasin Işık, Süpermoto S3'te Furkan Aykut, Süpermoto Gençler 85 cc'de Baran Bulut Kocaman, Süpermoto Minikler 65 cc'de Selen Tınaz ve R25'de Yiğit Fazlı Erçelik birinciliği elde etti."
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Uşak Belediyesi, Türkiye, Spor
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