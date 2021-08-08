Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı

Motor sporlarında Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayak yarışları sona erdi.

Motor sporlarında Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayak yarışları sona erdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayak yarışları, dünkü antrenman ve sıralama mücadelelerinin ardından bugünkü yarışlarla sonuçlandı. Şampiyonaya katılan 50 sporcu, zorlu pistte Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc, 50cc, Ohvale MiniGP ve Ohvale Büyükler sınıflarında mücadele etti. Şampiyonada, 50cc'de Poyraz Bor, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc'de Baran Bulut Kocaman, S3'de Erhan Adım, Süpermoto Open'da Mecit Taha Işık, Senior'da Yasin Işık, Ohvale MiniGP'de Ahmet Berkay Sarıay ve Ohvale Büyükler'de Furkan İdgü birinci oldu. Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninda plaketleri verildi.

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