Son Dakika Haberleri: Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başlayacak
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başlayacak

1 saat önce

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, cumartesi günü Uşak'ta başlayacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başlayacak, System.String[]
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, cumartesi günü Uşak'ta başlayacak.
Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın 1. ayak yarışının, hız tutkunlarını bir araya getireceği belirtti.
Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3, Süpermoto Gençler 85 cc, Süpermoto Minikler 65 cc ve 50 cc kategorilerindeki 50'ye yakın sporcunun katılacağı şampiyonanın çekişmeli geçeceğini ifade eden Pak, "6 Temmuz Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları yapılacak. Pazar günü ise saat 09.00 itibariyle yarışlar gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez piste çıkacak sporcular için oldukça çekişmeli geçeceğini düşündüğüm yarışlara tüm motor tutkunlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonada, 6 Temmuz Pazar günkü yarışların ardından eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun liderliğinde genç yarışmacılara yönelik Yamaha R25 Kupası'nın düzenleneceğini ifade eden Pak, bu kupa için 12 genç yeteneğin start alacağını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:13 Kaynak: AA
Türkiye, Uşak, Spor
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