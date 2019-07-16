"Türkiye, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunda da ilerledi" (2) - BİRLEŞMİŞ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunda da ilerleme kaydetti. Yoksulluğu ortadan kaldırma, eşitsizlikleri azaltma ve korumaya muhtaç grupların ihtiyaçlarını karşılama noktasında temel adımlar attı." dedi.Ağbal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum'da, Türkiye'nin ikinci "Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporunun" sunumunu yaptı.Sunumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürdürülebilir bir dünyaya katkısı konusundaki kararlılığına dikkati çeken Ağbal, Türkiye'nin ilk raporunu 2016'da sunduğunu hatırlattı.Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda belirlenen yol haritasının durum değerlendirmesinin 2017'de yapıldığını belirterek, bu hedeflerin uygulanmasının ise tüm bakanlıkların ortak sorumluluğunda olduğunu kaydetti.Güçlü ve şeffaf kurumların kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin anahtarı olduğuna ve Türkiye'nin yönetim ve güçlü kurumsal kapasiteye verdiği öneme dikkati çeken Ağbal, Sayıştay'ın 2019'da Türkiye'nin kurumsal yapı da dahil sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasına ne kadar hazır olduğunu değerlendirmek için tematik bir denetim başlattığını anlattı.Sürece yaklaşık 3 bin kişi ve kurum katıldıAğbal, "Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu" sürecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kurumlara çağrısıyla en üst düzeyde başladığını dile getirerek, sürece sivil toplum, özel sektör, akademi ve belediyelerden yaklaşık 3 bin kişi ve kurumun katıldığı bilgisini verdi.Bu süreçte geliştirilen veri tabanında tüm kurumlardan gelen yaklaşık 400 örnek uygulamanın toplandığının altını çizen Ağbal, bu raporda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2010'dan bu yana kaydedilen ilerlemelere ve eksik yönlere yer verilirken, 2015'ten sonraki sürece de özel bir önem atfedildiğini söyledi.Ağbal, 2030'a kadar uygulama ve projelerde iyileştirmeler yapılacağının altını çizerek, şöyle konuştu:"Türkiye, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunda da ilerleme kaydetti. Yoksulluğu ortadan kaldırma, eşitsizlikleri azaltma ve korumaya muhtaç grupların ihtiyaçlarını karşılama konusunda temel adımlar attı. Türkiye, insan odaklı bir yaklaşımla özellikle eğitim ve sağlık alanında daha kaliteli, daha kapsamlı ve daha erişilebilir kamu hizmetleri sağlama noktasında kayda değer bir ilerleme ortaya koydu."Yoksulluğun ortadan kaldırılmasında Türkiye, en iyi performans sergileyen ülkeler arasındaYoksulluğun ortadan kaldırılması noktasında Türkiye'nin en iyi performans sergileyen ülkeler arasında yer aldığına ve istihdam, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve konut alanlarında yürütülen politikaların bu sonuca önemli ölçüde katkı sağladığına dikkati çeken Ağbal, sağlıkta dönüşüm programıyla da sağlık hizmetlerine erişim ve hizmet kalitesinin arttığını söyledi.Ağbal, Türkiye'deki genç nüfusa ve eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinerek, "Okullaşma oranları tüm yaş gruplarında önemli ölçüde arttı ve eğitim kalitesinin arttırılması, 2030 yılına kadar temel önceliğimiz olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.Ülke genelinde nüfusun neredeyse tamamının temiz su ve sıhhi hizmetlere eriştiğine dikkati çeken Ağbal, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltmak ve sera gazı emisyonlarını kontrol etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiğini, elektrik temininde yenilenebilir kaynakların payının büyük ölçüde arttığını vurguladı.Ağbal, ulaşım ve iletişimin de yatırım bütçesi içinde en yüksek paya sahip olduğunun altını çizerek, büyük şehirlerde metroya yapılan yatırımların devam ettiğini, hızlı tren projelerinin tamamlanmasının ardından artacağını kaydetti.Türkiye hem içerde hem dışarda "Kimseyi geride bırakmamak" ilkesini benimsiyorAr-Ge harcamalarının da 2002-2017 arasında neredeyse iki kat arttığına işaret eden Ağbal, uygun fiyatlı konutlara erişimin artığını, atık üretimini sınırlamak ve geri dönüşümü teşvik etmek için başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin de ülke genelinde tüm devlet kurumlarına yayıldığını söyledi.Ağbal sunumunda e-devlet uygulamasından da bahsederek, kullanıcı sayısının 43 milyona ulaştığını bildirdi.Türkiye'nin insan odaklı yaklaşımıyla hem içerde hem dışarda "Kimseyi geride bırakmamak" ilkesini benimsediğinin altını çizen Ağbal, bu doğrultuda gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına da destek olduğunu, 2014-2018 arasında yaptığı kalkınma yardımının 38,7 milyar doları geçtiğini ve ayrıca 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.Ağbal, sunumunun ardından yöneltilen sorulara da yanıt verdi.Kadınların her alanda güçlendirilmesi ve katkılarının Türkiye'nin insan odaklı yaklaşımının temel bileşeni olduğunu ifade eden Ağbal, kadınların güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını vurguladı.Sunumu izleyenler arasında Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da yer aldı.