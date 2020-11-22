Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na gümüş ödül - Son Dakika

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na gümüş ödül

22.11.2020 10:47
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na gümüş ödül, System.String[]

Vodafone Türkiye, bu yıl 10'uncusunu yayınladığı ve dijital bir anlayışla hazırladığı "2020 Sürdürülebilirlik Raporu" ile, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (League of American Communications Professionals-LACP) düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri "Kurumsal Yayın" kategorisinde Gümüş...

Vodafone Türkiye, bu yıl 10'uncusunu yayınladığı ve dijital bir anlayışla hazırladığı "2020 Sürdürülebilirlik Raporu" ile, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (League of American Communications Professionals-LACP) düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri "Kurumsal Yayın" kategorisinde Gümüş Ödül aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone Türkiye'nin 1 Nisan 2019–31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı "2020 Sürdürülebilirlik Raporu", Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri "Kurumsal Yayın" kategorisinde Gümüş Ödül'e layık görüldü.

"Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu", ilk etki, anlatım, görsel tasarım, yaratıcılık, mesaj netliği, algılanan uygunluk gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirme toplam 97 puan aldı. Rapor ayrıca, LACP Spotlight ve Inspire Ödülleri'ne başvuran 500'ü aşkın rapor arasında ilk 100'e girdi.

"Raporumuzu dijital bir anlayışla hazırladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek. 'Amaç odaklı bir şirket' olarak, sürdürülebilirlik yol haritamıza uygun aksiyonlar almaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tam 10 yıldır kamuoyu ile düzenli bir biçimde ve gönüllü olarak şeffaflıkla paylaşıyoruz. Son raporumuzda, ana değer alanlarımız olan dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre konularında hedeflerimizi ve performansımızı nasıl yönettiğimizi aktardık. Raporumuzu dijital bir anlayışla hazırladık. Çok sayıda video ve web sayfasına link vererek, ayrıca metinleri görsel video içeriklerle birleştirerek interaktif bir rapor oluşturduk. Raporumuzun, dünyanın sayılı ödül programlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nde ödül almasından son derece mutluyuz. Vodafone olarak, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin bir parçası olarak görmeye ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

Vodafone, 31 Mart, Türkiye, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na gümüş ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Yasağı delen alkollü vatandaş ekiplerin gözünden kaçmadı! Nefes kesen kovalamaca kamerada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu "Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı
Son Dakika! Korona tedbirlerince dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi Son Dakika! Korona tedbirlerince dün 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi         
09:57
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı         
20:52
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 10:57:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na gümüş ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei