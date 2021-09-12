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Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na uluslararası ödül - Son Dakika

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na uluslararası ödül

12.09.2021 10:23
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na uluslararası ödül, System.String[]

Vodafone Türkiye'nin 1 Nisan 2019-31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı "2020 Sürdürülebilirlik Raporu", Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (League of American...

Vodafone Türkiye'nin 1 Nisan 2019-31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı "2020 Sürdürülebilirlik Raporu", Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (League of American Communications Professionals-LACP) düzenlediği 2020 Vision Ödülleri Yıllık Rapor Yarışması'nda platin ödüle layık görüldü.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini ekledi.

Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu, ilk etki, rapor kapağı, rapor anlatımı, rapor finansalları, yaratıcılık, mesaj netliği, bilgiye erişebilirlik gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, globalde ilk 100 rapor içinde 61'inci sırada yer alırken, Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesi raporları arasında 13. oldu. Öte yandan, Türkiye'de yayınlanan en başarılı ilk 10 rapor içinde yer aldı.

"Sürdürülebilirlik temel iş stratejimizin parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"'Amaç odaklı bir şirket' olarak, sürdürülebilirlik yol haritamıza uygun aksiyonlar alıyor, sürdürülebilirlik performansımızı 10 yılı aşkın süredir kamuoyu ile düzenli biçimde, gönüllü olarak paylaşıyoruz. Günümüzde şirketlerin performansını bütünsel şekilde ortaya koymaları daha da önem kazanıyor. Bu kapsamda başta müşteri talepleri ve yatırımcı beklentilerine yanıt vermek üzere şirketimizin çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansını geliştirmeye, bu alanlarda şeffaflığa ve faaliyetlerimizin etkileri konusunda daha fazla bilgi açıklamaya odaklanıyoruz. Son raporumuzda, ana değer alanlarımız olan dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre konularında hedeflerimizi ve performansımızı nasıl yönettiğimizi aktardık, paydaşlarımızın görüşlerine şeffaflıkla yer verdik. Raporumuzu dijitalleşmeden aldığımız ilhamla, çok sayıda web sayfasına link vererek, metinleri video içerikleriyle birleştirerek interaktif şekilde hazırladık. Dünyanın sayılı ödül programlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nde bir kez daha ödül almış olmaktan son derece mutluyuz. Sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin parçası olarak görmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

İnteraktif hale getirildi

Verilen bilgiye göre, Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik alanında 10 yılı aşkın süredir gönüllü olarak, Küresel Raporlama Girişimi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda hedef-performans bazlı raporlama yapıyor.

Şirket, son raporunda, ana değer alanları olarak belirlediği dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre konularındaki proje ve çalışmalarını aktardı, paydaşlarının görüşlerine yer verdi. Dijital bir anlayışla hazırlanan rapor, çok sayıda web sayfasına link verilerek interaktif hale getirildi.

Şirketin amaç odaklı çalışmalarını en iyi şekilde anlatmak için metinler ve video içerikleri birleştirildi. İçeriklerin metin, görsel ve videolarla zenginleştirildiği rapor, mobil cihaz ve masaüstü bilgisayar uyumlu olup daha kolay okunabilir bir yapı sunuyor.

Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu, geçen yıl LACP 2020 Inspire Ödülleri "Kurumsal Yayın" kategorisinde gümüş ödüle layık görülmüştü.

LACP 2020 Vision Ödülleri'ne 4 kıtada 20 ülkeden başvuru oldu. Kayıtlar, yüzde 37 ile son 10 yılın en yüksek oranına ulaştı. Başvurular; ağırlıklı olarak entegre raporlar, online raporlar ve çevresel, sosyal ve yönetişimsel raporlarından oluştu.

Yaklaşık 500 kurumun temsil edildiği organizasyona salgının uluslararası iş camiası üzerindeki etkileri damgasını vurdu. Etkinlik ayrıca, günümüz iletişim profesyonellerinin son derece değişken iş senaryolarına başarıyla uyum sağladıklarını da gösterdi. Son bir yılda üretilen yıllık raporların kalitesinin tüm lojistik zorluklara rağmen çok yüksek olduğu görüldü.

Vodafone, Türkiye, 31 Mart, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na uluslararası ödül - Son Dakika Ekonomi


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