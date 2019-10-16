Son Dakika Haberleri: "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor"
Son Dakika Güncel 'Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor'

"Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor"

1 saat önce

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor." dedi.

Atiyye, Doha'da düzenlenen "2019 Global Güvenlik Forumu" etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, " Türkiye kendini terörden koruyor, suç işlemiyor. Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teröre karşı mücadele verdiği kentlerde izlediği yoldan övgüyle söz eden Atiyye, bazı kesimleri Türkiye'ye zarar vermeye yönelik çaba içerisinde olmakla suçladı.

Katarlı Bakan, Türkiye'nin kendi topraklarını terörden korumak için bir operasyon başlattığını dolayısıyla herhangi bir suç işlemediğini vurguladı.

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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