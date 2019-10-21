Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyonda bir hafta geride kaldı. Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan güvenlik analisti Metin Gürcan, Türkiye'nin operasyonla ilgili en önemli kazancının ABD- YPG ilişkisinin kesilmesi olduğunu belirtti. Diğer yandan Gürcan'a göre Ankara açısından en önemli kayıp ise ABD ile Rusya'nın yakınlaşması.