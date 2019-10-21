Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan
2 saat önce
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyonda bir hafta geride kaldı.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyonda bir hafta geride kaldı. Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan güvenlik analisti Metin Gürcan, Türkiye'nin operasyonla ilgili en önemli kazancının ABD- YPG ilişkisinin kesilmesi olduğunu belirtti. Diğer yandan Gürcan'a göre Ankara açısından en önemli kayıp ise ABD ile Rusya'nın yakınlaşması.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02
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