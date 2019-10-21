Son Dakika Haberleri: Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan
Son Dakika Güncel Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan

Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan

2 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyonda bir hafta geride kaldı.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyonda bir hafta geride kaldı. Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan güvenlik analisti Metin Gürcan, Türkiye'nin operasyonla ilgili en önemli kazancının ABD- YPG ilişkisinin kesilmesi olduğunu belirtti. Diğer yandan Gürcan'a göre Ankara açısından en önemli kayıp ise ABD ile Rusya'nın yakınlaşması.

Türkiye Suriye operasyonuyla ne kazandı, ne kaybetti? - Konuk Metin Gürcan

Metin Gürcan, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:02 
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