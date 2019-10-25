Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araçlarla birlikte 300 Rus askeri daha geldi
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'ye 300'e yakın ek askeri polis yollandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'ye 300'e yakın ek askeri polis yollandığını duyurdu. Bu askerlerin Çeçenya bölgesi'nden getirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:12
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