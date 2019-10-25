Son Dakika Haberleri: Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araçlarla birlikte 300 Rus askeri daha geldi
Son Dakika Dünya Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araçlarla birlikte 300 Rus askeri daha geldi

Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araçlarla birlikte 300 Rus askeri daha geldi

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'ye 300'e yakın ek askeri polis yollandığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'ye 300'e yakın ek askeri polis yollandığını duyurdu. Bu askerlerin Çeçenya bölgesi'nden getirildiği belirtildi.

Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araçlarla birlikte 300 Rus askeri daha geldi

Suriye, Ankara, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:12 
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