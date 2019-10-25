Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araçlarla birlikte 300 Rus askeri daha geldi
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'ye 300'e yakın ek askeri polis yollandığını duyurdu. Bu askerlerin Çeçenya bölgesi'nden getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Suriye'ye 300'e yakın ek askeri polis yollandığını duyurdu. Bu askerlerin Çeçenistan bölgesinden getirildiği belirtildi.
Interfax haber ajansı Rus askerlerinin bölgede devriye gezeceğini ve Kürtlerin silahları ile birlikte Türkiye sınırının 30 kilometre güneyine inmesini sağlayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:14
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