Türkiye Suriye sınırında askeri hareketlilik
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik hava destekli operasyon sinyali vermesinin ardından Türkiye Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik hava destekli operasyon sinyali vermesinin ardından Türkiye Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor.
Olası operasyonun adının 'Barış Pınarı' olacağı yorumları yapılırken harekatın net olarak ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:16
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