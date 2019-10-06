Son Dakika Haberleri: Türkiye Suriye sınırında askeri hareketlilik
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Türkiye Suriye sınırında askeri hareketlilik

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik hava destekli operasyon sinyali vermesinin ardından Türkiye Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik hava destekli operasyon sinyali vermesinin ardından Türkiye Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor.


Olası operasyonun adının 'Barış Pınarı' olacağı yorumları yapılırken harekatın net olarak ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

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Türkiye, Suriye, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:16 
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