Son Dakika Haberleri: Türkiye-Suriye sınırını Ruslar korumak istiyor

Türkiye-Suriye sınırını Ruslar korumak istiyor

37 dakika önce

Lavrov, Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgede asayişi Rusya'nın sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye-Suriye sınırını Ruslar korumak istiyor, System.String[]
Lavrov, Suriye- Türkiye sınırındaki güvenli bölgede asayişi Rusya'nın sağlayabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:30 

Rusya Federasyonu, Suriye, Türkiye, Ekonomi
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