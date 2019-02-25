Türkiye-Suriye sınırını Ruslar korumak istiyor
37 dakika önce
Lavrov, Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgede asayişi Rusya'nın sağlayabileceğini söyledi.
Lavrov, Suriye- Türkiye
sınırındaki güvenli bölgede asayişi Rusya
'nın sağlayabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:30
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