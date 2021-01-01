Türkiye-Suriye sınırın her iki yakasında yılbaşında pandemi sessizliği - Son Dakika

Türkiye-Suriye sınırın her iki yakasında yılbaşında pandemi sessizliği

Türkiye-Suriye sınırın her iki yakasında yılbaşında pandemi sessizliği Türkiye Suriye sınırındaki iki komşu ilçe Akçakale ve Telabyad'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim sürüyor.

Türkiye- Suriye sınırın her iki yakasında yılbaşında pandemi sessizliği ŞANLIURFA - Türkiye Suriye sınırındaki iki komşu ilçe Akçakale ve Telabyad'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim sürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ve komşusu Suriye'nin Telabya kentinde yaşayanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz sedasız yeni yılı karşıladı. Türkiye genelinde uygulanan ve Türkiye'nin operasyon düzenlediği Suriye'nin sınır kentlerinde de riayet edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sınırın her iki yakasında da sessizlik hakim sürdü. Sınırın Türkiye tarafında sokaklar muafiyet dışında tutulan iş yerleri çalışanlarına parklar ise çocuklara kaldı.

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