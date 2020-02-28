Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerin şehit olduğunun haberinin gelmesinin hemen ardından, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açtığı belirtildi.
Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara'nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı ifade edildi. Haberde, "Türk yetkili, polis, sahil güvenlik ve sınır güvenlik yetkililerinin geri çekilmesi emri verildiği ekledi" ifadeleri yer aldı.
Konu hakkında açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldi. 32 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.
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