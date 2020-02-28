Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerlerin şehit olduğunun haberinin gelmesinin hemen ardından, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açtığı belirtildi.

MÜLTECİLERİ DURDURMAYIN KARARI

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara'nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı ifade edildi. Haberde, "Türk yetkili, polis, sahil güvenlik ve sınır güvenlik yetkililerinin geri çekilmesi emri verildiği ekledi" ifadeleri yer aldı.

ÖMER ÇELİK: MÜLTECİLERİ TUTACAK DURUMDA DEĞİLİZ

Konu hakkında açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU