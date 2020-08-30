Türkiye Sutopu Federasyonundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Sutopu Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Zafer, zafer benim diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:07 - Kaynak: AA
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