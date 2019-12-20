Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı - Son Dakika

Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı

6 saat önce

Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, System.String[]

Türkiye- Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Numon Abdughafforzoda başkanlığında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını kapsayan eylem planları oluşturuldu.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Demircan, Turizm Çalışma Grubu Toplantısı ile iki ülke arasındaki dostluğun farklı bir seviyeye çıkacağını dile getirdi.

Çalışma sonuçlarının ilerleyen dönemde ülkeler arasında büyük bir turizm hareketliliğine kaynak sağlamasını umduklarını belirten Demircan, bu toplantının her iki ülkenin de aralarında hızla gelişme gösteren turizm ilişkilerini gözden geçirmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Demircan, ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'nın iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ve kültürel ilişkileri hareketlendirdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Orada alınan eylem planı kararlarını yavaş yavaş harekete geçirmekteyiz. Bu toplantıda orada alınan turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi kararının güzel bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Halklarımız arasında mevcut olan bu iletişimi derinleştirmek ve ileriye taşımak adına yakın zamanda daha kapsamlı bir kültürel iş birliği anlaşmasının imzalanmasını da temenni ederim."

Toplantı, Demircan ve Abdughafforzoda'nın toplantı tutanağını imzalamasıyla sona erdi.

Tacikistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
04:09 Yolcu otobüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
04:08 Yolcu otobüsü, otomobil ve tır'a çarptı 9 yaralı - Son Dakika
04:03 Motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü - Son Dakika
03:58 İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
03:57 MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:12:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]