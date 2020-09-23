Türkiye, Tacikistan'a en çok insani yardım yapan ülkeler arasında - Son Dakika

Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde Tacikistan'a en çok insani yardım gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkeye yılın 8 ayında 54 ülkeden 33 milyon 612,8 bin dolarlık insani yardım gönderildi.

Bu dönemde ülkeye gönderilen 14,2 bin ton insani yardım arasında gıda ürünleri, tıbbi ilaç ve malzeme ile diğer eşyalar yer aldı.

Ülkeye en çok yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 41,3'lük oranla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 12,3'lük oranla Özbekistan ve yüzde 11,7'lik oranla Türkiye izledi.

Geçen sene Tacikistan'a dünyanın 55 ülkesinden toplam değeri 54,7 milyon dolar olan 18,3 bin ton insani yardım gönderilmişti.