Türkiye, Tacikistan'a en çok yatırım yapan ikinci ülke - Son Dakika

Türkiye, geçen yıl Tacikistan ekonomisine en çok yatırım yapan ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Tacikistan Devlet Yatırımlar ve Mülk Komitesi Başkanı Sadi Kadirzade, düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında ülke ekonomisine yapılan doğrudan yabancı yatırım hacminin 2 kattan fazla artarak 340 milyon dolar seviyesine ulaştığını duyurdu.

2021'de ülke ekonomisine en çok yatırım yapan ülkenin 210 milyon dolarla Çin olduğunu aktaran Kadirzade, Türkiye'nin 25 milyon dolar, İsviçre'nin 21 milyon dolar, Fransa'nın ise 19 milyon dolar yatırımda bulunduğuna dikkati çekti.

Kadirzade, yapılan doğrudan yatırımların yüzde 56,9'unun madencilik, yüzde 9,9'unun sanayi üretimi, yüzde 2,1'inin inşaat sektöründe gerçekleştiğini bildirerek, şu an ülkede toplam tutarı 3,7 milyon dolarlık 78 yatırım projesinin ise devam ettiğini söyledi.

2020'de ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırım hacmi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 53 azalarak 162 milyon dolar seviyelerinde kaydedilmişti.