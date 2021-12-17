Türkiye - Tacikistan İş Forumu Gerçekleştirildi

Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve DEİK iş birliğiyle Konya sanayisinin ihracat hacmini geliştirmek ve ticaret potansiyelini arttırmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Sherali Kabir'in teşrifleriyle "Türkiye Tacikistan İş Formu" gerçekleştirildi.

İki ülke arasında tekstil moda endüstrileri alanında iş birliği mutabakatı imzalanmasının ardından program sona erdi.

Tacikistan'dan gelen iş adamları heyeti ile Konyalı firmaların iş birliği ve iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacağı Türkiye Tacikistan İş Formu'na; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Sherali Kabir'in yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakan Yardımcısı Farhod Bilolzoda, Tacikistan İş Adamları, İlimiz İş Dünyası Temsilcileri ve İl Protokolü katıldı.

'Türkiye Tacikistan İş Formu' programının ardından Bakan Varank, Vali Özkan, Başkan Altay ve beraberindeki heyet; Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Kliniği açılış törenini gerçekleştirdi. Açılışın ardından Bakan Varank, Savunma, Uzay ve Havacılık Sektörleri başta olmak üzere, yürüttüğü çalışmalarla yüksek teknoloji faaliyetlerine öncülük edecek Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A. Ş. (AKSS) Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.