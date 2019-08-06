Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin tüm Orta Asya ülkeleri için faydalı olacağını belirterek, "2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin tüm Orta Asya ülkeleri için faydalı olacağını belirterek, "2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var." dedi.

Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı, Bakan Varank ve Tacikistan, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda'nın eşbaşkanlığında düzenlendi. İlk olarak ikili görüşme gerçekleştiren iki bakan, daha sonra iş birliği protokolü imzaladı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 ay önce gerçekleştirdiği Tacikistan ziyaretini hatırlatarak, iki ülke liderlerinin bu ziyarette ortaya koyduğu hedefin ilk somut adımlarının atıldığını söyledi.

1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Türkiye ve Tacikistan'ın ortak tarih ve kültür mirasına sahip iki ülke olduğuna işaret eden Varank, "Tacikistan Orta Asya'nın hem çekim merkezi hem de lojistik üssü olabilecek potansiyele sahip bir ülke. Geliştireceğimiz ilişkilerin tüm bölge ülkeleri için birçok fayda sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Varank, Türkiye ve Tacikistan'ın ilişkilerini karşılıklı kazanca dönüştüren iki önemli ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Tacikistan'ın ihracatında 2'inci, ithalatında ise 5'inci sırada. Geçtiğimiz yıllarda dış ticaretimizde arzu etmediğimiz bir düşüş yaşanmıştı. Bunun üzerine iki ülkenin karşılıklı özveriyle attığı somut adımlarla bu düşüş toparlandı. 2018 yılında 380 milyon dolarlık ticaret hacmini yakaladık ancak bu rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Bu noktada, dış ticaret hacmimizi orta vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. İkili ticaretin artırılmasında özel sektör temsilcileri kadar devletlerin ve devlet adamlarının da rolü oldukça önemlidir. İşte tam da bu sebeple bugün, karma ekonomik komisyon toplantısında bir araya geldik."

"KOBİ'lerdeki tecrübemizi Tacikistan'a aktarmayı planlıyoruz"

Bakan Varank, iki ülke arasında imzalanan protokolün yatırım, sanayi, teknoloji, tarım, enerji, ulaştırma, müteahhitlik, eğitim, kültür ve turizm gibi alanlarda iş birliklerini kapsadığını dile getirdi.

Varank, Türkiye'nin son yıllarda otomotiv, savunma sanayi, telekomünikasyon, tekstil ve elektrik-elektronik gibi birçok sektörde küresel ihracatçı konumuna geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu başarının pay sahiplerinden biri de KOBİ'lerimizdir. KOBİ'lerimiz Türk ekonomisinin ve sosyal kalkınmamızın temel taşlarıdır. Bu alandaki tecrübe ve birikimimizi de dost ve kardeş ülke Tacikistan'a aktarmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Tacikistan ziyaretinde, bu noktada bir adım atılacak. KOBİ'lerimizden sorumlu kuruluşumuz KOSGEB ile Tacikistan'daki muadili arasında bir mutabakat zaptı imzalamayı öngörüyoruz."

Ticaretin gelişmesinde ulaştırma vurgusu

Ülkelerarası ticaretin gelişmesinde ulaşımın önemine dikkati çeken Varank, Rusya-Azerbaycan demir yolu hattına Tacikistan'ın da dahil olmasının ülkelerarası iş birliklerinin geliştirilmesi için önemli fırsatlar doğuracağını ve bu konunun değerlendirilmesini önemsediklerini ifade etti.

Varank, hava yolu seferlerinin artması ve kargo uçaklarının sisteme dahil edilmesinin Tacikistan ve Türkiye arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik iş birliğine katkı sağlayacağının altını çizerek, "Önümüzdeki dönemde de Türk firmalarının, diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi, Tacikistan'daki üstyapı ve altyapı çalışmalarında etkin bir rol oynayacağını umuyorum." diye konuştu.

Bakan Varank, iki ülke arasındaki mevcut Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın güncellenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

"Alınacak önlemler belirlendi"

Tacikistan, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda da Varank ile ikili görüşmesinde mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini ve bunların geliştirilmesine yönelik konuları ele aldıklarını söyledi.

KEK 10. Dönem Toplantısı'nın iki ülke ilişkilerini daha da geliştireceğine ve ticari, ekonomik iş birliğine katkı sağlayacağına dikkati çeken Hikmatullozoda, şöyle devam etti:

"Toplantı kapsamındaki protokolde, ticaret hacmimizin artırılmasına yönelik alınacak önlemler belirlendi. Hafif sanayide ve gıda işletme sanayisinde ortak işletmelerin kurulması yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı. Ulaştırma ve lojistik merkezlerin kurulması konuları, enerji bilim teknoloji, sanayi, turizm ve diğer konularda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik unsurlar yer aldı."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari

Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı

ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı