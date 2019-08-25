Son Dakika Haberleri: Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya üçüncüsü
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Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya üçüncüsü

1 saat önce

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonasında milli sporcu Ayşe Asma'nın da yer aldığı Taekwondo Milli Takımı Karma takımlar kategorisinde Dünya Üçüncüsü oldu.

Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya üçüncüsü, System.String[]

Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonasında milli sporcu Ayşe Asma'nın da yer aldığı Taekwondo Milli Takımı Karma takımlar kategorisinde Dünya Üçüncüsü oldu.


Uzunköprü Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan Ayşe asma "Bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu madalya ile büyükler kategorisinde Edirne'ye ilk defa bir Dünya madalyası getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bizlere yaşatan başta antrenör Erkan çakırtepe'ye ve tüm Uzunköprü halkına sonsuz teşekkürler. İnanıyoruz ki bu madalya bizler için büyük bir onur olduğu gibi Edirne içinde büyük bir onurdur" dedi. - EDİRNE

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
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