Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu - Son Dakika
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Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu

22.07.2022 17:19

Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahılla ilgili kriz İstanbul'da çözüme ulaştı. Türkiye ve BM'nin öncülüğünde İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna temsilcileri anlaşma imzalamak için masaya oturdu. BM Genel Sekreteri Guterres törenin başında, "Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümünde rol oynayacak tahıl koridoruyla ilgili Türkiye ve BM'nin öncülüğünde İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda masaya oturan Rusya ve Ukrayna heyeti, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na imza attı. Anlaşmayla birlikte Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahıl dünyaya ihraç edilecek, denetim İstanbul üzerinden sağlanacak.

"ERDOĞAN'IN ÇABALARI SAYESİNDE OLDU"

İmza töreni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı. Açıklamalarında Guterres, " Türkiye Cumhuriyeti'ne Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim, bu süreç sizin ısrarınızla oldu. Herkesin faydası olacak bu girişimin önünü açtınız, bu dünyanın her kesimine odaklanıyor. Bu anlaşma aslında dünya için imzalanıyor. Küresel gıda ağındaki açığın azalması sağlanacak, gıda fiyatlarının düşmesini sağlayacak. Sayın Zelenskiy ve Putin ile görüşerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Küresel dünya gıda krizinin çözümü için dünyanın buna ihtiyacı var ve Türkiye'nin burada kritik bir önemi var. Karadeniz'deki geçişin sağlanması için bugün buradayız. İki tarafın da bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak, bu umut ışığı insanların çektiğini sorunların sonuna gelinmesini sağlasın" dedi.

Guterres'in ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

29 Mart'ta yaptığımız ve müzakere sürecinde önemli bir gelişmeyi sağlayan toplantının devamı gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tarım ve gıda tedariki pek çok açıdan önemlidir. Küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunu kontrolüne de yardımcı olacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK"

Ukrayna koridorunda bekleyen tahılları Karadeniz'de ihraç edilmesi için yoğun bir temas yürüttük. Her iki ülkenin de endişelerinin giderilmesi için yoğun çaba sarf ettik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız.

"PUTİN VE ZELENSKİ'YE LİDERLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Putin ve Zelenskiy'e liderlikleri için teşekkür ederim. Son derece önemli planın icrası İstanbul'da kurulacak Müşterek Konferans Merkezi'nden sağlanacak. Bundan yaklaşık 4 ay önce Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmede savaşın sona ereceğine dair umutları yeşertmiştik, maalesef yaşanan böyle gelişmeler olmadı. Savaşın kazananı olmaz. Savaş sadece tarafları, bölge ülkeleri değil dünyanın en ücra köşesindeki insanları etkiliyor. Bu savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz.

Hepinize gayretleriniz sebebiyle teşekkür ediyorum, ülkelerimiz ve tüm insanlık için faydalı olmasını diliyorum.

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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, BM Genel Sekreteri Guterres'in Katılımıyla İstanbul'da Yarın İmzalanacak BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek

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Son Dakika Güncel Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu - Son Dakika
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