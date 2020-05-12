Türkiye Tanıtım Grubu'ndan uluslararası hamle - Son Dakika
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Türkiye Tanıtım Grubu'ndan uluslararası hamle

6 saat önce

(İSTANBUL)Türkiye Tanıtım Grubu'ndan uluslararası hamle 'Made in Türkiye' dünyaya iyilik yayacak Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), hedef pazarlarda büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına ve dünyaca ünlü sosyal...

(İSTANBUL) Türkiye Tanıtım Grubu'ndan uluslararası hamle

'Made in Türkiye' dünyaya iyilik yayacak

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), hedef pazarlarda büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına ve dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerine özel tasarım hijyen kitleri ulaştıracak.

Türkiye Covid-19 salgını döneminde 70'den fazla ülkeye uzattığı dost eliyle küresel mücadeleye destek verirken, ihracatçılar da 'Made in Türkiye' diyerek 'İnsanlık' ve 'İyilik' hareketini bir adım öteye taşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde, ihracatçı sektörlerin dünya çapında markalaşmasına katkı sağlamak vizyonu ile faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), hedef pazarlarda büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek, zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı ve Türkiye'nin üretim, tedarik ve ihracat başarısını anlatmayı amaçlıyor.

Projenin lojistik desteğini üstlenen DHL Express, 60'ı aşkın ülkede 10 bin noktaya kitlerin ulaştırılmasını sağlayacak. İki ay boyunca yurtdışına gönderilecek her gönderiye ekleyeceği #GoodnessFromTürkiye etiketleriyle Türkiye'nin iyi niyet mesajını çok daha geniş kitlelere ulaştıracak DHL Express, yurtiçinde de aynı mesajı kurye araçları üzerinde taşıyarak farkındalığa katkı sağlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınının uluslararası ticarete sekte vurduğu bir dönemde çalışmalarını sürdüren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başlattığı 'Milli Üretim Seferberliği'ni uluslararası bir boyuta taşıdı. TİM bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu'nun hayata geçirdiği #GoodnessFromTürkiye projesi ile uluslararası tanıtım ve dayanışma çalışması yapılacak.

Proje kapsamında; TTG, Türkiye'nin bu dönemdeki dayanışma ruhunu simgelemek ve ülkenin marka değerini artırmak için 'Made in Türkiye' logosuyla hijyen ürünlerinden oluşan özel tasarım kitleri hazırladı. Hazırlanan bu kitleri, projenin lojistik destekçisi olan DHL Express, 60'ı aşkın ülkede büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensupları ve dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerine ulaştıracak. Ayrıca, 2 ay boyunca yurtdışına gönderilecek her gönderiye ekleyeceği #GoodnessFromTürkiye etiketleriyle Türkiye'nin ve ihracatçıların iyi niyet mesajını da taşıyacak. Yurtiçinde ise aynı mesaj kurye araçları üzerinde yer alacak. Kitlerin sevkiyatı sırasında TİM genel merkezinde düzenlenen törende TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle ve DHL Express Türkiye'nin CEO'su Claus Lassen yer aldı.

İsmail Gülle: "Ürünleri zamanında yerlerine ulaştırdık"

Törende konuşan TİM ve TTG Başkanı İsmail Gülle, dünyanın 2020 yılı başından bu yana bir yüzyıldır görülmemiş boyutta bir küresel virüs salgını ile eşsiz bir mücadele içinde olduğunu belirterek "Dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde hem ülke olarak hem ihracatçılar olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Sağlık Bakanlığımızın verilerinin de işaret ettiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde virüsle mücadelenin etkin yönetimi, salgının tepe noktasına beklenenden daha erken ulaşmamız noktasında Türkiye ekonomisi için normalleşme adımlarını başlatmamızı sağladı. Bu süreçte, Türkiye'nin üretim ve tedarik imkan ve kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından, 70'i aşkın ülkeye yardım elimizi uzatarak gerçekleştirdiğimiz ürün bağışlarımız, Türkiye'nin uluslararası dayanışma becerisinin de nişanesi oldu. Türkiye olarak, ihtiyaç duyulan bütün noktalara yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Uluslararası koşullar zaman zaman zorlaşsa da, ihracatçılar olarak da ilk günden bu yana hedeflerimizden geri adım atmadan var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Küresel tedarik zincirindeki zorluklara karşın üretimleri zamanında yerlerine ulaştırarak güvenimizi de tazeledik. Bunun bize gelecek dönemde de büyük avantaj sağlayacağına, Türkiye markasının yurtdışı alıcılar gözünde farklı bir noktaya ulaşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

İsmail Gülle: "Yanınızdayız ve tedarik ihtiyaçlarınız için buradayız mesajı verdik"

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllardır ülke ve dünya ekonomisi için çalışan, üreten, tasarlayan ve markalaşan, bu zorlu süreçte adeta bir uç beyi aidiyetiyle mücadele eden ihracatçılarımız; Bu önemli süreçte bir 'Milli Üretim Seferberliği' başlatarak ülkemizin ve dünyamızın sağlığı için tıbbi malzeme tedariki gerçekleştiriyor. Ülkemiz, Covid-19 salgını döneminde 70'ı aşkın ülkeye uzattığı dost eliyle küresel mücadeleye destek verirken ihracatçılar olarak bizler de 'Made in Türkiye' hijyen ürünleriyle bu 'İnsanlık' ve 'İyilik' Hareketini bir adım öteye taşıyoruz. Hedef pazarlarımızdaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına özel tasarım hijyen kitleri göndererek hem zor günlerde dayanışma ruhunu canlandırmayı hem de Türk ürünleri algısını ve 'Güvenilir Tedarikçi Türkiye' konumumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz. Her şeyden önce bu küresel salgının üstesinden gelmek için tüm insanlığın aklıyla kalbini birleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Covid-19 ile birlikte kişisel hijyene yönelik farkındalık çok üst seviyelere ulaşmış durumda. Yeni normal dediğimiz dönemde de bu farkındalığın devam edeceği öngörülüyor. Biz de bu dönemde yurtdışındaki paydaşlarımıza ülkemizde üretilen hijyen ürünleri ile yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik. Aynı zamanda ülkemizde üretimin devam ettiğini ve her alanda tedarik ihtiyaçları için bugün de gelecekte de güvenilir bir ortak olarak burada bulunduğumuzu bir kez daha hatırlata fırsatı yakaladık. Bu süreçte ürünlerin hazırlanmasında destek olan tüm üreticilerimize ve dünyanın dört bir yanına gidecek kitlerimizin lojistik süreçlerini üstlenen DHL Express'e çok teşekkür ediyorum. Hepimizi derinden etkileyen bu küresel salgının hakkından gelebilmek adına alınan önemlerin, tüm ülke otoriteleri tarafından kararlılıkla uygulanmasıyla salgın ve krizlerin durdurulabileceğini; en önemli şey olan insan sağlığı açısından sürdürülebilir ortam oluşturabildiği ölçüde kalkınmanın da onu takip edeceğini düşünüyoruz."

TİM'den mektup diplomasisi

Hazırlanan kitler, 60'ı aşkın ülkedeki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensupları ve dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerine TİM Başkanı İsmail Gülle'nin kaleme aldığı ve dostluk mesajları içeren mektupla gidecek. Mektupta, dünyada Türk ürünlerinin farkındalığına yönelik vurgu yapılırken, virüsle mücadelede işbirliği ve destek mesajı verildi.

Claus Lassen: "Türkiye'nin ihracatçıları her zaman olduğu gibi büyük azim ve hevesle çalışıyor"

DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen ise "Uluslararası hızlı hava taşımacılığı sektörünün lideri olarak Türkiye'deki işletmeleri dünyaya bağlama misyonumuzu her zaman olduğu gibi içinden geçmekte olduğumuz Covid-19 salgını döneminde de sürdürüyoruz. Bu süreçte görüyoruz ki Türkiye'nin genç, girişimci ve dinamik ihracatçı ailesi her zaman olduğu gibi işlerini büyütmek, yeni pazarlara açılmak için büyük azim ve hevesle çalışıyor. Biz de yurtdışına gönderi yapmak isteyenler için süreci yurtiçindeki ticaret kadar kolaylaştıracak ürün ve hizmetlerimizle, konusunda uzman ekiplerimizle bu süreçte onlarla yakın iş ortağı olarak çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ihracatçılarının güçlü sesi TİM ile daha önce de pek çok projede ortak çalışmalarımız oldu. Bugün hayata geçirdiğimiz iş birliği, Made in Türkiye ürünlerin dünyaya tanıtılması konusunda bizlere daha fazlasını yapma şansı verdi. Uzmanlığımızı kullanarak bu iyi niyet gösterisi ürünlerin tüm dünyadaki muhataplarına en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak olmaktan ve Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kitler tedarik ihtiyacı olan alıcılar için de iletişim görevi üstlenecek

Hijyen kitleri içerisinde Türkiye'ye özgü misafirperverlik ve temizlik geleneğinin bir parçası olan kolonyanın yanı sıra yine tamamı Türkiye'de üretilen maske, el dezenfektan jeli, el dezenfektan mendili, anti bakteriyel ıslak mendil ve katı sabun yer alıyor. Ayrıca ihtiyaç duydukları tüm ürünler için doğru tedarikçilere ulaşmak isteyen alıcılar, kit içerisinde yer verilen https://tim.org.tr/en/orderturkiye linki ve QR kod aracılığıyla ilgili ihracatçı birliklerine yönlendiriliyor.

(MFA-ACÖ-E)

Türkiye Tanıtım Grubu'ndan uluslararası hamle

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 08:00 Kaynak: İHA


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