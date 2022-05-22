Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi

22.05.2022 13:39

Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı Bursa'da kaçak sigara sarım fabrikasına yapılan baskında 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün ve 7 adet Makaron doldurma makinası ele geçirildi.

Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi

13'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da kaçak sigara sarım fabrikasına yapılan baskında 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün ve 7 adet Makaron doldurma makinası ele geçirildi. Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu toplamda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde kurulan imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyondan bir hafta önce merkez Osmangazi ilçesinde bir depoda 5 milyon 637 bin adet içi doldurulmuş Makaron ele geçirildi. Bu baskında 1 kişi tutuklandı. Sonrasında buradan yola çıkan ekipler yaptıkları baskın sonucu 13'ü yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise, 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün, 2 bin 485 adet boş sigara rulosu, 795 kilo tutkal, 103 palet karton ve piyasa değeri 1 milyon dolar olan 7 adet Makaron doldurma makinası ele geçirildi. Yapılan baskın sonucu Ele geçirilen ürünlerin 100 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi. Ele geçirilen tütün ve makaronların yakılarak imha edileceği öğrenildi.

Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi

YORUMLAR
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Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi BURSA'DA 50 MİLYON DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ BURSA'DA 50 MİLYON DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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