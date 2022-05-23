Türkiye tarihinde ilk olan operasyon Bursa'da gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye tarihinde ilk olan operasyon Bursa'da gerçekleşti

23.05.2022 00:57
Türkiye tarihinde ilk olan operasyon Bursa'da gerçekleşti

Bursa'da kaçak sigara sarım fabrikasına yapılan baskında 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün ve 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Bursa'da kaçak sigara sarım fabrikasına yapılan baskında 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün ve 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu toplamda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde kurulan imalathaneye baskın düzenlendi. Operasyondan bir hafta önce merkez Osmangazi ilçesinde bir depoda 5 milyon 637 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Bu baskında 1 kişi tutuklandı. Sonrasında buradan yola çıkan ekipler yaptıkları baskın sonucu 13'ü yabancı uyruklu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada ise, 50 milyon adet sarılmış sigara, 6 ton 950 kilo tütün, 2 bin 485 adet boş sigara rulosu, 795 kilo tutkal, 103 palet karton ve piyasa değeri 1 milyon dolar olan 7 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Yapılan baskın sonucu ele geçirilen ürünlerin 100 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen tütün ve makaronların yakılarak imha edileceği öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen miktarın tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalaması olduğu bildirildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: 'Tarihi bir şampiyona oldu' Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: 'Tarihi bir şampiyona oldu' Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi Bursa'da dev operasyon: 50 milyon kaçak sigara ele geçirildi Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye tarihinde ilk olan operasyon Bursa'da gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 01:02:07. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye tarihinde ilk olan operasyon Bursa'da gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement