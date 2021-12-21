Türkiye tarihine geçen davaların sanıkları arasındaydı - Son Dakika

KADIKÖY'de öldürülen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, Türkiye'nin yakın tarihine, 'Susurluk Çetesi' ve 'JİTEM davası' olarak geçen faili meçhul cinayetlerle ilgili yargılamalarda sanıklar arasında yer aldı.

Ziya Bandırmalıoğlu, JİTEM davasında, 1993-1996 yılları arasında avukat ve iş insanlarının da aralarında olduğu 19 kişinin öldürülmesi ilgili davada, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın'ın da bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte yargılandı. 19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı 5 Nisan 2021 tarihinde İstinaf Mahkemesi'nde bozuldu. Dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı

5 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETTE ADI GEÇTİ Ayhan Çarkın itiraflarında Bandırmalıoğlu'nun adı, Altındağ Nüfus Müdürlüğü'nde görev yapan Abdülmecit Baskın'ı, kendisinin aldığını, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'na teslim ettiğini, daha sonra cesedinin Gölbaşı ile Ahlatlıbel arasında bulunduğunu öğrendiğini anlattı. Baskın'ın cesedi 1 Ekim 1993'te Ankara- Haymana yolu Yavrucak mevkiinde bulundu. Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 24-25 Şubat 1994 yılında silahla öldürülmüş olarak cesedi bulunan Yusuf Ekinci ile ilgili olarak da itirafda bulunan Çarkın, maktulün Ayhan Akça, Alper Tekdemir, Ziya Bandırmalıoğlu ve Enver Ulu'nun bulunduğu ortamda öldürüldüğünü, kimin ateş ettiğini ise bilmediğini söyledi. Çarkın, Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ın 3-4 Haziran 1994'te Düzce'de Melen Deresi yatağında ölü bulunmalarıyla ilgili verdiği ifadelerde, Ziya Bandırmalıoğlu ile Duran Fırat arasındaki konuşmalardan, Savaş Buldan'ın bu kişiler tarafından öldürüldüğünü, yanında iki kişinin daha bulunduğunu duyduğunu söyledi. Davanın bir başka itirafçısı Doğan Özkan'ın ifadesinde ise Bandırmalıoğlu'nun adı geçti. Özkan Fevzi ve Salih Aslan'ın Düzce'de 1994'te ölü bulunmasına ilişkin, maktullerin Tarık Ümit, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Semih Sueri tarafından bir galeriden alınıp gözleri bantlı halde Kızıltoprak'taki eve getirildiklerini, daha sonra Hendek'te infaz edildiklerini söyledi.

SUSURLUK DAVASINDA 4 YIL HAPİS CEZASI ALDI Bandırmalıoğlu silah kaçakçılığıyla ilgili bir davada beraat eden Bandırmalıoğlu, 14 Ocak 1997'de Susurluk davası kapsamında tutuklanacağını anlayınca dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi binasından kaçmıştı. Yakalanan Bandırmalıoğlu 1997 yılında Susurluk davası sanıkları arasında tutuklu olarak yer aldı. Yargılama sırasında Bandırmalıoğlu polislik mesleğinden ihraç edildi. Bandırmalıoğlu, İstanbul 6 No'lu DGM'de görülen Susurluk davasında, aralarında İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Yaşar Öz, Haluk Kırcı ve Ayhan Akça'nın da aralarında olduğu 13 sanıkla birlikte yargılandı. 12 Şubat 2001'de 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Susurluk davasında verilen cezalar, 15 Ocak 2002'de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜYE SİLAH ÇEKTİ

Bandırmalıoğlu'nun adı 1999 yılı Mayıs ayında bir trafik kazasına da karıştı. Aşırı alkollü olarak kullandığı lüks otomobiliyle yol kenarında duran otomobile çarpan Bandırmalıoğlu, aracın sürücüsüne silah çekti. Karakola götürülürken polislere "Beni götüremezsiniz. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ?" diyerek tepki gösteren Bandırmalıoğlu'nun silahının da ruhsatsız olduğu belirlendi.