Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi (1) - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"e ait AA arşivi görüntüleri
"Fatih" sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndaki görüntüleri (drone kamera)
"Fatih" sondaj gemisindeki dev paltformda çalışmalara ait görüntüler
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Fatih" sondaj gemisinin uğurlama törenindeki konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fatih" sondaj gemisini uğurlaması
"Fatih" sondaj gemisinin Zonguldak Filyos açıklarındaki görüntüleri İSTANBUL/ZONGULDAK - Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisine ait arşiv görüntüler (1)