Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor

02.08.2022 11:36
Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor

Türkiye'de kayıtlara geçen en uzun soyadın 'Ayyıldızlı Kırmızı Bayrak Taşıyan Kahramanoğlu' olduğu biliniyor. Soyadın uzunluğu hem görenleri hem de duyanları şaşırtıyor.

Türkiye'de birbirinden ilginç soyadları var. Bu soyadlarından bazıları uzun bazıları da kısa. Ancak Türkiye tarihinin en uzun soyadı, diğerlerine hiç benzemiyor. Hatta bu soyadı duyanlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor.

ŞU ANA KADAR KAYITLARA GEÇEN EN UZUN SOYAD

Türkiye'de şu ana kadar kayıtlara geçen en uzun soyad, "Ayyıldızlı Kırmızı Bayrak Taşıyan Kahramanoğlu" soyadı olarak biliniyor. Bu soyadın kaç kişi tarafından taşındığı bilinmezken, rakiplerinin ise kelime sayısı açısından çok daha geride olduğu ifade ediliyor.

İşte Türkiye tarihinin en uzun soyadı! Duyunca çok şaşıracaksınız
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SON DAKİKA: Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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