Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı

05.06.2022 13:12
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı

Pandemi döneminde borçlu çiftçilerin traktör ve tarlalarına uyguladığı hacizlerle tartışma konusu olan ve geçen yılki zararını 249 milyon 65 bin 389 TL olarak açıklayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve çeşitli illerdeki daire ve arsalarını satışa çıkardı.

DİLAN KUTLU

Pandemi döneminde borçlu çiftçilerin traktör ve tarlalarına uyguladığı hacizlerle tartışma konusu olan ve geçen yılki zararını 249 milyon 65 bin 389 TL olarak açıklayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve çeşitli illerdeki daire ve arsalarını satışa çıkardı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, öz kaynaklarını artırabilmek amacıyla Ankara ve diğer illerdeki daire, arsa ve tarlalarını satmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde borçlu çiftçilerin traktör ve tarlalarına uyguladığı hacizlerle tartışma konusu olan ve 2021'deki toplam zararını mali raporlarında 249 milyon 65 bin 389 TL olarak açıklayan Birliğin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Ankara'daki daireler ve arsalar, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki tarla ve ev, Adana'daki 19 katlı bir apartmanın bir dairesi ile bir ev ve arsa satılacak.

Duyuruda, ihale yöntemiyle satılacak daire ve arsaların özellikleri ve muhammen bedelleri de yer aldı. İhaleye katılacaklar için süreç hakkında da bilgi verildi. İhaleler açık artırma yöntemiyle yapılacak.

İHALE SÜRECİ DEVAM EDEN ARSA VE DAİRE SATIŞLARI

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin ihale süreci devam eden arsa ve daire satışları şöyle:

"Ankara Yenimahalle ilçesi Susuz mahallesinde 10 bin 153 metrekare arsa (KDV hariç 35.000.000,00 TL)

Ankara Yenimahalle ilçesi Susuz mahallesinde 12 bin 386 metrekare arsa (KDV hariç 42.750.000,00 TL)

Ankara Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler mahallesinde 3 bin 46 metrekare alanı haiz arsa üzerindeki Poyraz Apartmanı'nda bulunan 4 nolu daire (KDV hariç 1.850.000,00 TL) ve 8 nolu daire (KDV hariç 2.250.000,00 TL)

Ankara Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler mahallesinde 4 bin 20 metrekare alanı haiz arsa üzerindeki Konak Apartmanı'nda bulunan B Blok 34 nolu daire (KDV hariç 1.500.000,00 TL)

Samsun'un Çarşamba ilçesi Eğercili mahallesi 902 no'lu parselde kayıtlı 14 bin 152,89 metrekare tarla ve ev ile 904 no'lu parselde kayıtlı 835 metrekare tarla (KDV hariç 8.365.000,00 TL)

Ankara Altındağ ilçesi Sakalar mahallesinde 3 bodrum, zemin, 5 normal, 1 çatı katı olmak üzere toplam 10 kattan oluşan Kargir İşhanı (KDV hariç 13.500.000,00 TL)"

İHALE SÜRECİ DOLAN SATIŞLAR

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin ihale süreci dolan satışlarından bazıları da şöyle:

"Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Güzelyalı mahallesinde 3 bin 441,41 metrekare boş arsa (KDV hariç 24.000.000,00 TL)

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey mahallesinde 19 katlı apartmanın 1. katındaki 6 numaralı 135 metrekare daire (945.000,00 TL) ve zemin katındaki 41 numaralı bağımsız bölümdeki 62 metrekare dükkan (950.000,00 TL)

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kösreli mahallesi Köyiçi mevkiinde 546 metrekare arsalı kagir ev (160.209,00 TL)

Adana'nın Kozan ilçesi, Hacılar mahallesinde bin 967,11 metrekare arsa ve 2 adet depo binaları (285.000,00 TL)"

YORUMLAR
500
Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak Bakan Koca: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı kulislere sızdı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı kulislere sızdı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik
Kaynak: ANKA

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:16:44. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement