Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve Çeşitli İllerdeki Daire ve Arsalarını Satışa Çıkardı

DİLAN KUTLU

Pandemi döneminde borçlu çiftçilerin traktör ve tarlalarına uyguladığı hacizlerle tartışma konusu olan ve geçen yılki zararını 249 milyon 65 bin 389 TL olarak açıklayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara ve çeşitli illerdeki daire ve arsalarını satışa çıkardı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, öz kaynaklarını artırabilmek amacıyla Ankara ve diğer illerdeki daire, arsa ve tarlalarını satmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde borçlu çiftçilerin traktör ve tarlalarına uyguladığı hacizlerle tartışma konusu olan ve 2021'deki toplam zararını mali raporlarında 249 milyon 65 bin 389 TL olarak açıklayan Birliğin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Ankara'daki daireler ve arsalar, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki tarla ve ev, Adana'daki 19 katlı bir apartmanın bir dairesi ile bir ev ve arsa satılacak.

Duyuruda, ihale yöntemiyle satılacak daire ve arsaların özellikleri ve muhammen bedelleri de yer aldı. İhaleye katılacaklar için süreç hakkında da bilgi verildi. İhaleler açık artırma yöntemiyle yapılacak.

İHALE SÜRECİ DEVAM EDEN ARSA VE DAİRE SATIŞLARI

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin ihale süreci devam eden arsa ve daire satışları şöyle:

"Ankara Yenimahalle ilçesi Susuz mahallesinde 10 bin 153 metrekare arsa (KDV hariç 35.000.000,00 TL)

Ankara Yenimahalle ilçesi Susuz mahallesinde 12 bin 386 metrekare arsa (KDV hariç 42.750.000,00 TL)

Ankara Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler mahallesinde 3 bin 46 metrekare alanı haiz arsa üzerindeki Poyraz Apartmanı'nda bulunan 4 nolu daire (KDV hariç 1.850.000,00 TL) ve 8 nolu daire (KDV hariç 2.250.000,00 TL)

Ankara Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler mahallesinde 4 bin 20 metrekare alanı haiz arsa üzerindeki Konak Apartmanı'nda bulunan B Blok 34 nolu daire (KDV hariç 1.500.000,00 TL)

Samsun'un Çarşamba ilçesi Eğercili mahallesi 902 no'lu parselde kayıtlı 14 bin 152,89 metrekare tarla ve ev ile 904 no'lu parselde kayıtlı 835 metrekare tarla (KDV hariç 8.365.000,00 TL)

Ankara Altındağ ilçesi Sakalar mahallesinde 3 bodrum, zemin, 5 normal, 1 çatı katı olmak üzere toplam 10 kattan oluşan Kargir İşhanı (KDV hariç 13.500.000,00 TL)"

İHALE SÜRECİ DOLAN SATIŞLAR

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin ihale süreci dolan satışlarından bazıları da şöyle:

"Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Güzelyalı mahallesinde 3 bin 441,41 metrekare boş arsa (KDV hariç 24.000.000,00 TL)

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey mahallesinde 19 katlı apartmanın 1. katındaki 6 numaralı 135 metrekare daire (945.000,00 TL) ve zemin katındaki 41 numaralı bağımsız bölümdeki 62 metrekare dükkan (950.000,00 TL)

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kösreli mahallesi Köyiçi mevkiinde 546 metrekare arsalı kagir ev (160.209,00 TL)

Adana'nın Kozan ilçesi, Hacılar mahallesinde bin 967,11 metrekare arsa ve 2 adet depo binaları (285.000,00 TL)"