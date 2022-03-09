Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden üreticiye borç yapılandırması - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 31 Aralık 2020 tarihi ve öncesi vadeli kredi borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanı sağladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın AA muhabirine, bölge birliği hizmet sahasındaki Samsun, Ordu, Amasya ve Sinop'ta yaklaşık 50 bin çiftçi kooperatif ortağı bulunduğunu aktardı.

Ortaklar arasında bazı çiftçilerin kredi borcunu ödemekte güçlük çektiğine işaret eden Apaydın, şöyle devam etti:

"Kredi borcu olan çiftçilerimize yapılandırma imkanı sağlandı. 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklarımız, 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde, yapılandırmadan taksitlendirme veya defaten ödeme seçenekleriyle yararlanabilecektir. 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecektir. Taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı; hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında, peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir."

Apaydın, yapılandırmadaki indirimler hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2018-2020 vadeli kredi alacaklarımızın taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek. Taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecek. Yine taksitlerin vade tarihleri arasında azami 1 yıl olacak ve taksit tutarları ise eşit şekilde ödenecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için üreticilerimizi 30 Eylül 2022 tarihine kadar kooperatiflerimize bekliyoruz."