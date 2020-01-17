Türkiye tarım tecrübesini Gürcistan ile paylaşıyor - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği programda, Türkiye'nin tarım tecrübesini Gürcistan ile paylaştı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gürcistan Tarım Uzmanları Eğitim Programı" kapsamında kromatografi metodu, antibiyobiklerin belirlenmesi, arıcılıkta çiçek tozu testi gibi alanlarda 25 Gürcü tarım uzmanına Ankara, İstanbul ve Bursa'da eğitimler verildi.

Söz konusu projeyle iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımının artarak devam etmesi ve tarım iş birliğinin daha üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

Başkent Tiflis'te Ekim- Aralık 2019'da düzenlenen programlarda yapılan birincil üretim kontrolleri, virüs izolasyonu ve vektör identifikasyonu, bakteriyoloji, entomoloji, nematoloji, herboloji, Mavi Nil ve Batı Nil virüsü eğitimlerine 65 Gürcü tarım uzmanı katılmıştı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Tarım İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ekim 2019'da imzalanmıştı.