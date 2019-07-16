Son Dakika Haberleri: "Türkiye Tarımsal Yayım Stratejisi" OMÜ'de tartışıldı
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"Türkiye Tarımsal Yayım Stratejisi" OMÜ'de tartışıldı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından yürütülen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi DOKAP Tarımsal Ön Kuluçka Merkezinde uzmanların katılımı...

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından yürütülen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi DOKAP Tarımsal Ön Kuluçka Merkezinde uzmanların katılımı ile çalıştay gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Cemal Taluğ'un proje koordinatörlüğünde Türkiye Tarımsal Yayım Stratejisi taslak raporunun tartışıldığı çalıştayda, ulusal yayım stratejisi taslağına ilişkin içerikler ve ileride oluşturulacak stratejinin ve projenin diğer aşamaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarımsal Ön Kuluçka Merkezi beğenildi

DOKAP Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cemal Taluğ'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden katılımcılar, Tarımsal Ön Kuluçka Merkezini çok beğendiklerini, burada verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca ileride Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO çalışmalarını OMÜ'de düzenlemek istediklerini belirtti.

2 gün süren çalıştayın katılımcıları arasında; FAO Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Proje Koordinatörü Ankara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, FAO Program Yetkilisi Sheik Ahaduzzaman, FAO Operasyon Yetkilisi Şebnem Gürbüz, Proje Uzmanı Nevin Şenol, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Özdal Köksal, OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Nur İlkay Abacı ve Dr. Mehmet Aydoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden yayım bilim dalı uzmanları yer aldı. - SAMSUN
Doğu Karadeniz Projesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:20 Kaynak: İHA
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