Türkiye Tasarım Vakfı, BEDA üyeliğine kabul edildi - Son Dakika

Türkiye Tasarım Vakfı, Avrupa'da profesyonel tasarım derneklerini ve tasarımı destekleyen kuruluşları bir araya getiren The Bureau of European Design Associations'nın (BEDA) üyesi oldu.

Avrupa'da yaklaşık 27 ülkeden 49 üyeye sahip olan ve 1969 yılında kurulan BEDA ile tasarım algısını güçlendirmek, tasarım ağını genişletmek, şimdinin ve geleceğin tasarımlarına destek olmak gibi birçok vizyona sahip olan Türkiye Tasarım Vakfı, üyeliği ile Avrupa'da da çalışmalarına devam edecek.

Tasarım odaklı yaklaşım ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen vakıf, aynı zamanda genç tasarımcıların gelişmesine destek olurken, iyi bir dünya için tasarım farkındalığını artırma hedefini taşıyor.