TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

17.08.2022 14:16
TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni üretim panosu ile Amelebirliği Başkanlığınca yaptırılan "Maden Şehitleri Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni üretim panosu ile Amelebirliği Başkanlığınca yaptırılan "Maden Şehitleri Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, TTK Kozlu Müessesesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her türlü olumsuzluklardan uzak bir çalışma hayatı dileyerek, "Büyük ve güçlü ülkemizin gelişip büyümesi, kalkınması için emek harcarken can veren maden şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel de maden şehitlerinin isimlerinin yaşatılabilmesi için anıt projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu kurum var olduğu sürece kutsal ve mukaddes olan görevini üyelerimizin menfaatleri yönünde devam ettirecektir." ifadesini kullandı.

Dua edilen programda Vali Tutulmaz, işçilerle sohbet etti.

Programa, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve madenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Mutlu, Armutçuk'ta aşure ikram etti Mutlu, Armutçuk'ta aşure ikram etti
Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve 'Maden Şehitleri Anıtı' açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:29 Adana'da ucuz halı izdihamı yaşanan mağaza ruhsatsız çıktı! Zabıta, mağazanın kapısına kilit vurdu
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:16:38. #1.12#
SON DAKİKA: TTK Kozlu Müessesesinde yeni üretim panosu ve "Maden Şehitleri Anıtı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement