Kömür silosunun yanına düştü, başından yaralandı - Son Dakika
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Kömür silosunun yanına düştü, başından yaralandı

09.08.2022 12:15
Kömür silosunun yanına düştü, başından yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde kömür silosunun yanına düşen Birol Kızıl isimli madenci başından yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde kömür silosunun yanına düşen Birol Kızıl isimli madenci başından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TT) Üzülmez Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre Birol Kızıl isimli madenci ayağı kayarak kömür silosunun yanına düştü. Başından yaralanan Birol Kızıl isimli madenci düştüğü yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler Birol Kızıl isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan madencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kömür silosunun yanına düştü, başından yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kömür silosunun yanına düştü, başından yaralandı - Son Dakika
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