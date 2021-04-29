Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Üretimin artırılması için üstün özveri ve çaba gösterilerek yeni panonun hizmete girdiğini anlatan Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanacak tam kapanma sürecinde üretim işlerinin devam edeceğini, TTK'nin de üretimi sürdüreceğini bildirdi.

TTK'nın özelleştirilmesine yönelik son dönemlerde söylemlerin arttığına işaret eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Maden ocaklarının özelleştirilmesinin cinayetten farksız olduğunu yaşayarak öğrendik. Tüm bunlara rağmen birileri halen özelleştirmeden bahsediyorsa burada iyi niyet yoktur. Maden işçileri ve bölge halkı olarak bu art niyetli yaklaşımlara en küçük hoşgörü göstermemiz mümkün değildir. Art niyete, birilerine taşeronluk yapanlara asla izin vermeyeceğiz. Bırakın dillendirmeyi, özelleştirme fikrini akıllarından çıkarsınlar."

Mutlu, özelleştirme konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlanan Zonguldak ziyareti öncesi alevlendirilmeye çalışıldığını belirterek, Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinde kurumdaki işçi açıklarının giderilmesine yönelik söyleyeceği sözlerin bölge halkını mutlu edeceğini kaydetti.

Kurban kesimi ve duaların ardından üretim panosunun açılışı yapıldı.

Programa, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, Müessese Yardımcısı Cüneyd Yamudi, GMİS yöneticileri, maden nezaretçileri, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı.