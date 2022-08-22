Madende iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Madende iş kazası: 1 yaralı

22.08.2022 12:59
Madende iş kazası: 1 yaralı

Türkiye Taşkömürü(TTK) Üzülmez Müessesinde meydana gelen iş kazasında, madenci belinden yaralandı.

Türkiye Taşkömürü(TTK) Üzülmez Müessesinde meydana gelen iş kazasında, madenci belinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Türkiye Taşkömürü(TT)Üzülmez Müessesi 260-320 kodunda meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Tekin Boduroğlu isimli madenci çalıştığı sırada beline posta düştü.

Arkadaşları tarafından müdahale edilen madenci için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin Boduroğlu isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavi gören Boduroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Madende iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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