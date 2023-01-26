Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 4. Dönem Toplantısı - Don Pramudwinai - Son Dakika
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Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 4. Dönem Toplantısı - Don Pramudwinai

26.01.2023 18:04

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye ile işbirliği için birçok potansiyel olduğuna işaret ederek iki ülke arasında çalışmaları süren serbest ticaret anlaşmasının bir an önce nihayetlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye ile işbirliği için birçok potansiyel olduğuna işaret ederek iki ülke arasında çalışmaları süren serbest ticaret anlaşmasının bir an önce nihayetlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Tayland arasındaki son Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı" başlığı altında düzenlendi.İki ülke arasındaki mutabakat zaptını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Pramudwinai imzaladı.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tayland Uluslararası İşbirliği Ajansı (TICA) arasında da işbirliği protokolü imzalandı.Son Karma Ekonomik Konseyi toplantısının üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatan Pramudwinai, bugünün Türkiye-Tayland ilişkilerinin yeniden tesisinin 65'inci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.Pramudwinai, Türkiye ve Tayland'ın birçok konuda aynı fikirde olduğunun altını çizerek "Dünya bugünkü zorluklarla karşılaşmayı sürdürecek. Önümüzde salgınlar, iklim değişikliği ve jeopolitik çatışmaların arttığı öngörülemez bir gelecek var. Bu durumlar da teknolojik zorluklar, tedarik zincirinde aksamalar, ekonomi ve enerji alanlarında güvensizliğe yol açacak." diye konuştu.Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planının sürdürülebilirlik konusundaki önemine işaret eden Pramudwinai, "Karşılıklı tarım ihracatımızı, helal ürünler ve sertifikasyonu konusunda işbirliğimizi artırarak gıda güvenliği konusunda da işbirliği yapabiliriz. Ayrıca yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar konusunda özel sektör yoluyla enerji işbirliği yapabiliriz. Tayland, Türkiye için üretim merkezi olabilir." dedi.

Pramudwinai, iki ülke arasındaki ticaretin serbest, verimli, sürdürülebilir ve dengeli olması gerektiğini vurgulayarak "Bu nedenle de serbest ticaret anlaşmasının sonuçlandırılmasını hızlandırmak için birlikte çalışmalıyız. Böylece ikili ticaretimiz daha dengeli ve çeşitli hale gelir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Türkiye-Tayland Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi 4. Dönem Toplantısı - Don Pramudwinai - Son Dakika

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