Son Dakika Haberleri: "Türkiye-Tayland ikili ticaret hacmi yüzde 40 artacak"
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"Türkiye-Tayland ikili ticaret hacmi yüzde 40 artacak"

1 saat önce

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Akgün, "Türkiye-Tayland serbest ticaret anlaşmasıyla ikili ticaret hacminin, yüzde 40 artması öngörülüyor.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Akgün, "Türkiye- Tayland serbest ticaret anlaşmasıyla ikili ticaret hacminin, yüzde 40 artması öngörülüyor." dedi.
Bangkok, Türkiye, Tayland, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:22 
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