"Türkiye-Tayland ikili ticaret hacmi yüzde 40 artacak"
1 saat önce
Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Akgün, "Türkiye-Tayland serbest ticaret anlaşmasıyla ikili ticaret hacminin, yüzde 40 artması öngörülüyor.
Türkiye
'nin Bangkok
Büyükelçisi Akgün, "Türkiye- Tayland
serbest ticaret anlaşmasıyla ikili ticaret hacminin, yüzde 40 artması öngörülüyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:22
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