Son Dakika Haberleri: "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir"
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'

"Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.

fuat oktay, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:31 
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