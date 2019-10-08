"Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:31
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