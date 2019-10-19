"Türkiye tek başına hareket ettiğine göre NATO öldü"

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın danışmanlarından ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'akıl hocası' olarak bilinen Fransız Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "NATO öldü, Avrupa olarak yalnızız." değerlendirmesinde bulundu.



Macron'un politikalarını geliştirirken etkilendiği uzmanlardan biri olan Ekonomist Attali, Türkiye'nin diğer NATO üyesi ülkelerin onayı olmadan Rus silahları alması ve bağımsız bir şekilde Suriye'ye karşı harekat başlatmasını gerekçe göstererek NATO'nun "öldüğünü" yorumunu yaptı.