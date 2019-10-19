Son Dakika Haberleri: "Türkiye tek başına hareket ettiğine göre NATO öldü"
Son Dakika Dünya 'Türkiye tek başına hareket ettiğine göre NATO öldü'

"Türkiye tek başına hareket ettiğine göre NATO öldü"

57 dakika önce

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın danışmanlarından ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'akıl hocası' olarak bilinen Fransız Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "NATO öldü, Avrupa olarak yalnızız." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın danışmanlarından ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'akıl hocası' olarak bilinen Fransız Ekonomist Jacques Attali, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "NATO öldü, Avrupa olarak yalnızız." değerlendirmesinde bulundu.


Macron'un politikalarını geliştirirken etkilendiği uzmanlardan biri olan Ekonomist Attali, Türkiye'nin diğer NATO üyesi ülkelerin onayı olmadan Rus silahları alması ve bağımsız bir şekilde Suriye'ye karşı harekat başlatmasını gerekçe göstererek NATO'nun "öldüğünü" yorumunu yaptı.

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Emmanuel Macron, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:18 
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