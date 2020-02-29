Türkiye tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye tek yürek oldu

6 saat önce

Türkiye, ülkeleri için kahramanca mücadele verip şehit olan askerlerini unutmuyor.

Türkiye, ülkeleri için kahramanca mücadele verip şehit olan askerlerini unutmuyor. İdlib'te rejim güçleri tarafından şehit edilen askerimiz ülke genelinde yapılan etkinliklerle anılıyor. İstanbul'da yaklaşık 60 araçlı bir konvoy, İdlib'te şehit düşen Vatan Evladı için yollara çıktı. Konvoya katılanlar araçlarına Ay Yıldızlı Bayrağımızı asarak yollarına devam etti.Konvoy üyeleri Sarıyer'de bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu ve ardından 'şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atarak dağıldı. Düzceliler de Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla sokağa döküldü. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 250 kişi 50 araçla konvoy yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konvoy Anıtpark'ta sona ererken vatandaşlar burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da şehitlerimiz için dualar edildi. Uşak'ta da kalabalık bir grup kahraman Mehmetçiklerimize destek yürüyüşü düzenledi. Suriye'deki Beşar Esed rejimini protesto etti.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan grup üyelerine yoldan geçen sürücüler de araçlarını durdurarak eşlik etti. Ankaralılar, İdlib şehidinin evinin önünde toplanarak cadde ve sokaklarda bayraklarla yürüdü.Şehrin birçok bölgesinde toplanan kent sakinleri, Suriye İdlib'teki hava saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Ankara'daki evinin önünde toplandı. Topluluk burada, dev Türk bayrağı açarak, şehitler için dua etti.Pendik- Kadıköy hattında çalışan minibüsçüler de İdlib'te şehit olan Mehmetçiğimizi minibüslerine siyah kurdele bağlayarak andı.Yoldan geçen bazı taksiciler ve okul servisi sürücüleri de minibüsçülerin bu anlamlı hareketini göründe kendi araçlarına siyah kurdele bağlattı.

(İHA)

Türkiye tek yürek oldu

Türkiye, Sarıyer, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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