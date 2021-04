SPOR Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı Yalova'da devam ediyor

Bu oran tam kapanma getirir! Koronaya her 5 dakikada 1 kurban veriyoruz

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı Yalova'da devam ediyor

Semih ŞAHİN/ YALOVA, (DHA) - Yalova'da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etap maçları devam ediyor. Terma City sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, sporcuların sağlıklarını korumaları için üst düzey pandemi önlemi alınıyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde, Yalova Terma City'nin katkılarıyla düzenleniyor. Ligin 16 takımıyla gerçekleştirilen organizasyonda pandemi şatlarına titizlikle uyuluyor. Organizasyona dair açıklama yapan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Kaptanı İsmail Er, "Şu anda iyi durumdayız. İkinci maçı kazandık. Beşiktaş maçında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bizim için önemli. Kazanmamız gereken bir maç. İnşallah o maçı da kazanıp lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Yalovalı olarak organizasyonla ilgili gurur duyduk. Otel ve çalışanların ilgisi çok güzel. 16 takımı ağırlamak gerçekten çok zor. Ben yıllardır bu tür organizasyonlara giriyorum. Bu kadar güzel bir organizasyon görmedim" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HEDEFİMİ BAŞARDIM"

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Esra Şentürk ise "2009 yılında basketbolla tanıştım ve hayatımda çok şeyi değiştirdi. Arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. Zaten sevdiğim için hızlı yol kat ettim. Hedefim milli takımda yer almaktı. Onu başardım. Şu an süper lig de mücadele ediyoruz. Günümüz iyi geçiyor. Beklediğimizden daha da iyi. Otel şartları, saha şartları, takım arkadaşlarımızın duyarlılığı gibi konulardan çok rahatız. Takım olarak çok güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz.Genç bir kadroya sahibiz. Pandemi şartlarındaki zorluklara rağmen bu yılki hedeflerimiz biraz daha yüksekti. Play-Off'da güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Şu an için her şey iyi gidiyor" şeklinde konuştu.